A Bajardo un viaggio poetico nel cuore del XIII secolo: giovedì 7 agosto la presentazione del libro “In viaggio con Rumi”

Un tuffo nella spiritualità e nella poesia sufi del XIII secolo animerà la suggestiva Chiesina di San Rocco a Bajardo giovedì 7 agosto alle ore 17. L’occasione è la presentazione del libro “In viaggio con Rumi”, racconto che intreccia narrazione storica, introspezione e paesaggi evocativi.

Ambientato nel 1244, il libro segue Hasan, giovane studente del mistico e poeta persiano Rumi, nel suo cammino verso Damasco insieme ai compagni Fatima e Ibrahim. Attraversando sentieri e deserti in sella a muli e cammelli, i tre protagonisti intraprendono un viaggio che è soprattutto interiore: un percorso di trasformazione, illuminato dalla saggezza di Rumi e alimentato dalla sete di conoscenza e bellezza.

L’opera, più che un semplice romanzo, è un invito alla scoperta della spiritualità dell’epoca, dei sentimenti universali e delle domande profonde dell’animo umano. Un’esperienza che unisce racconto e riflessione, capace di parlare anche al lettore contemporaneo.

La presentazione, ospitata in uno dei luoghi più suggestivi dell’entroterra ligure, sarà l’occasione per lasciarsi trasportare in un tempo lontano, ma ancora sorprendentemente vicino.