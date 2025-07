Sanremo: via Piave e via Gioberti ormai allo stremo, anche ieri rissa tra i soliti magrebini e intervento della Polizia (Foto)

E’ di ieri l’appello di commercianti e residenti tra via Piave e via Gioberti per le risse e lo spaccio nel pieno centro di Sanremo. E, proprio ieri sera si è registrata la nuova rissa tra magrebini all’interno di un locale.

Sono volati tavoli e sedie, molto probabilmente per una discussione degenerata ed è intervenuta la Polizia. Due le volanti del Commissariato che hanno raccolto le testimonianze dei presenti per cercare di risalire ai protagonisti della zuffa.

La serata di ieri, purtroppo, ha nuovamente dimostrato la situazione particolarmente pericolosa di quanto avviene nella zona tra via Roma e via Matteotti, nelle due piccole vie di collegamento. Si tratta di due strade che, negli ultimi tempi si sono riempite di attività, sia negozi ma anche bar e ristoranti che animano l’area.

Ma i titolari degli stessi hanno più volte evidenziato la loro preoccupazione e, proprio ieri attraverso le pagine del nostro giornale, hanno chiesto aiuto al Sindaco ed all’Amministrazione, per un celere intervento in modo da evitare episodi che, guarda caso, ieri sera si sono ripetuti.