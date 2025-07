La UIL FPL del Ponente Ligure investe sulla formazione: corsi aperti a tutti i lavoratori

La formazione è il cuore dell’impegno della UIL FPL del Ponente Ligure verso i lavoratori. L’organizzazione propone una serie di corsi rivolti sia agli iscritti che ai non iscritti, per fornire strumenti concreti a chi desidera tutelare i propri diritti e accrescere le proprie competenze nel mondo del lavoro.

L’offerta formativa si sviluppa su due percorsi principali, entrambi affidati a professionisti di comprovata esperienza:

- Formazione generale: aperta a tutti i lavoratori, offre una base solida su tematiche fondamentali quali la busta paga e la normativa contrattuale. Il corso attuale, focalizzato sul pubblico impiego – in particolare sulla sanità pubblica e sulle autonomie locali – si avvale di due figure d’eccellenza:

L’avv. Claudia Panetta, lavoratrice presso l’ASL 1 Imperiese e dirigente sindacale della UIL FPL del Ponente Ligure, da sempre impegnata nella tutela dei diritti dei colleghi. Candidatasi alle elezioni RSU di aprile 2025, è stata eletta con un ottimo risultato ed è attivamente presente ai tavoli di trattativa. Oggi risponde alla richiesta della UIL FPL del Ponente Ligure mettendo a disposizione la sua competenza e la sua esperienza per la crescita professionale dei colleghi.

Il dott. Diego Veneziano, consulente del lavoro, professionista stimato e riconosciuto sul territorio per la sua approfondita esperienza. La sua presenza rappresenta una garanzia di qualità e un valore aggiunto per la formazione tecnica e pratica. Sono inoltre in fase di elaborazione ulteriori corsi che approfondiranno le stesse tematiche, rivolgendosi in particolare ai lavoratori del terzo settore e della sanità privata, per rispondere alle specifiche esigenze di ogni realtà lavorativa.

- Formazione specialistica: destinata a chi vuole approfondire aspetti specifici legati alla propria professione, include anche i corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e PBLS (Pediatric Basic Life Support). Questi corsi sono tenuti da istruttori formati grazie alla UIL FPL Nazionale, a conferma della volontà di garantire standard elevati, uniformità e massima competenza nella trasmissione di conoscenze fondamentali per la sicurezza e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

La UIL FPL del Ponente Ligure crede fortemente che i lavoratori, i delegati, i dirigenti, le RSU e tutti gli iscritti debbano essere parte attiva di un'organizzazione che mette al primo posto le persone che rappresenta. La partecipazione, la condivisione delle competenze e l’impegno collettivo sono il fondamento di un sindacato moderno e vicino alle esigenze reali dei lavoratori.

Alcuni corsi saranno ripetuti più volte nel corso dell’anno, per raggiungere il maggior numero possibile di lavoratori e offrire a tutti la possibilità di partecipare.

La UIL FPL del Ponente Ligure invita tutti gli interessati a consultare il sito ufficiale o a contattare la sede per rimanere aggiornati su date, modalità di iscrizione e nuovi corsi in programma.