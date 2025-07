“Grazie di cuore al reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Sanremo”

Desidero esprimere pubblicamente i miei più sinceri e sentiti ringraziamenti al reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Sanremo, dove sono stato recentemente ricoverato.

In un periodo in cui troppo spesso si parla solo delle difficoltà del nostro sistema sanitario, credo sia importante dare voce anche alle esperienze positive. Durante la mia degenza ho trovato non solo competenza e professionalità, ma anche una grande umanità e disponibilità da parte di tutto il personale medico, infermieristico e ausiliario.

Un ringraziamento speciale va alla Dottoressa Boselli Roberta e al Dottor Lucanto Stefano, che si sono distinti per la loro competenza, attenzione e cura verso di me.

A tutti loro va il mio più sentito “grazie”, con la speranza che il loro impegno venga sempre riconosciuto e valorizzato.