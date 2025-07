Sanremo: il futuro di piazza Eroi e del mercato bisettimanale, Confesercenti non ha dubbi "Deve tornare nel suo luogo originario"

Piazza Eroi: verso il futuro Sanremo- Futuro di piazza Eroi:

Confesercenti ribadisce il proprio impegno per il ritorno del mercato in centro in merito al dibattito in corso sul futuro assetto di piazza Eroi. La Confesercenti cittadina ribadisce con fermezza la propria posizione, anche dopo il servizio del nostro giornale, confermando l’impegno assunto sin dall’inizio a supporto del ritorno del mercato bisettimanale nella sua sede storica.

"Abbiamo lavorato fin dal primo giorno - evidenzia l'associazione di categoria - in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e con gli operatori ambulanti per garantire il rientro del mercato in piazza Eroi, così come richiesto espressamente dagli stessi ambulanti all’indomani dello spostamento temporaneo presso l’area dell’ex stazione".

"La nostra posizione - ha detto il presidente cittadino, Domenico Alessi - nasce dalla volontà di salvaguardare la funzione storica e commerciale della piazza, valorizzando al tempo stesso le esigenze di decoro urbano, viabilità e sostenibilità. La centralità del mercato nel tessuto cittadino, rappresenta un elemento fondamentale di attrattività e vivacità economica, sia per gli operatori sia per il commercio fisso e per l’indotto. Rimaniamo disponibili a un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate, nella convinzione che si possa giungere a una soluzione condivisa che rispetti le esigenze del territorio, valorizzando l’identità commerciale della città e garantendo il giusto equilibrio tra vivibilità urbana e attività economiche".