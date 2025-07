Sanremo: futuro di piazza Eroi, il comitato dei residenti chiede al Comune di ascoltare i loro desideri

In previsione del Consiglio Comunale di domani, il Comitato dei residenti di piazza Eroi Sanremesi ha inviato richiesta al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo di tenere conto dei loro desideri e soprattutto quella degli ambulanti che, attraverso il nostro servizio di oggi (QUI) si sono dichiarati contrari a ritornare in piazza Eroi.

Il Comitato ha fatto riferimento all'incontro del 20 giugno in comune, riguardo la variante al progetto del futuro arredo urbano, le finalità d'uso della piazza, ed in previsione della seduta monotematica del Consiglio Comunale sui lavori pubblici.

“Vi preghiamo di tenere in considerazione il desiderio del Comitato - è scritto nella richiesta - nonché degli stessi ambulanti del mercato e, quindi, di non andare contro la volontà degli stessi interessati. Spero altresì che possiate prendere in considerazione alcune delle nostre proposte e, per questo, siamo disposti a parlarne nuovamente”.

Intanto c'è attesa per il pronunciamento del tribunale di Trieste che, quest'oggi deve prendere una decisione sulle misure di protezione, in relazione alla crisi che sta attraversando la cooperativa Edile Appennino.