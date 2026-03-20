Sanremo, manifesti del SÌ strappati tra via Francia e via Pietro Agosti: dura condanna di Futuro Nazionale

A Sanremo scoppia la polemica dopo la segnalazione di alcuni manifesti elettorali del “SÌ” strappati tra via Francia e via Pietro Agosti. A denunciare l’accaduto è Futuro Nazionale Sanremo, per voce del referente cittadino Michele Gandolfi, che esprime una ferma condanna per un episodio ritenuto grave sotto il profilo civile e democratico.

Secondo quanto riportato, i manifesti favorevoli al “SÌ” sarebbero stati rimossi in modo mirato, mentre quelli del “NO” sarebbero rimasti intatti. Una circostanza che, se confermata, configurerebbe non solo un atto vandalico, ma anche un comportamento lesivo del confronto democratico. “Un episodio che, se confermato, non è soltanto un gesto vandalico, ma un fatto antidemocratico”, sottolinea Gandolfi, evidenziando come simili azioni rappresentino un segnale di inciviltà politica e di mancato rispetto verso le opinioni altrui.

Dal movimento arriva un richiamo netto ai principi del dibattito democratico: “In democrazia il confronto si fa con le parole, con i contenuti e, soprattutto, con il voto”. Un invito a evitare derive che nulla hanno a che vedere con il confronto politico. Gandolfi aggiunge anche una nota polemica: “Chi non è d’accordo ha strumenti molto più civili per manifestarlo: può votare contro, fare campagna per le proprie idee oppure perfino scegliere di non andare a votare”. Da qui la condanna senza mezzi termini: “Strappare i manifesti resta un gesto miserabile, non politico”.

Infine, l’appello alla città: "Sanremo ha bisogno di un dibattito pubblico serio, corretto e rispettoso, lontano da quelli che vengono definiti comportamenti di bassa propaganda”.