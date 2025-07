Fratelli d'Italia Imperia: nominato il direttivo cittadino con deleghe specifiche. Tutti i nomi

Si è svolto ieri sera il primo direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Imperia. Come preannunciato nel recente congresso sono state assegnate a ogni dirigente cittadino deleghe operative specifiche. Sono anche stati nominati i Coordinatori di cinque dipartimenti fondamentali per una azione politica più capillare e che agiranno in stretto contatto con il direttivo cittadino.



I due vice coordinatori Falconi e Minasso: “Già sabato mattina saremo in Via S. Giovanni con un gazebo sia per raccogliere adesioni sia per divulgare l’azione del Governo Meloni”.