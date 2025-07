Ventimiglia: domani sera ai Giardini Botanici Hanbury la presentazione del libro di Alberto Pezzini

Proseguono ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia, organizzate dall’Associazione Culturale Liber Theatrum, le suggestive serate dell’11a edizione del Festival di arti varie 'HanburycheSpettacolo!', teatro in movimento e concerti d’estate. Il nuovo appuntamento, a ingresso libero e gratuito, per un doppio e contemporaneo incontro d’autore in musica, fissato per domani sera alle 21.15.

Vedrà salire sul palco, posizionato nel bel piazzale di fronte alla Villa, gli scrittori Alberto Pezzini con il suo ultimissimo e appena pubblicato nuovo romanzo “Singhiozzi Blues. Gianni Prati fa a pugni con la Morte” e Marco Vallarino con il suo “Tigri d’inchiostro. Trenta racconti ruggenti”. Ad accompagnare la presentazione, coordinata da Diego Marangon, sarà la chitarra e la voce di Claudio Giraudi. L'ultimo libro di Alberto Pezzini, edito da Indipendently Published, segna il nuovo capitolo delle vicende dell'ex medico e libraio Gianni Prati, un uomo per cui la vita non si ferma mai, neanche di fronte al lutto e ai segreti più sconvolgenti. Con "Singhiozzi Blues", Alberto Pezzini, "più incazzato che mai" come recita la presentazione, riporta in scena il suo ormai celebre protagonista, Gianni Prati. Dopo "Il Libraio", "Il Libraio Uccide" e "Il Gioco delle biglie", i lettori ritroveranno l’ex medico e libraio per vocazione e necessità, alle prese con un'esistenza turbolenta nella consueta località di mare.

La sua compagna di sempre Giulia è morta da tempo e Gianni – nonostante le sue numerose donne a entrare a far parte della sua vita – non si dà mai pace. Lui vuole dedicarsi soltanto ai libri della sua attività ma la vita non lo lascia un istante tranquillo. Così come la Morte non lo lascia vivere tranquillo. Questa volta sarà Enzo, uno dei suoi più grandi e fedeli amici, a svelargli un segreto che cambierà il corso delle cose permettendogli così di vivere appieno ancora i mesi a venire, assieme agli amici, a emozioni nuove e inaspettate e alla musica. Ancora una volta Alberto Pezzini, avvocato di professione, giornalista per le pagine culturali di quotidiani nazionali e scrittore per vocazione e talento naturale, sorprende con una trama avvincente, ricca di colpi di scena e una scrittura limpida, accattivante e piacevolissima che rendono il suo percorso letterario sempre appassionante e coinvolgente.

Con “Tigri d’inchiostro” per Oligo editore, Marco Vallarino dà vita invece a una raccolta di trenta brevi racconti scritti in oltre vent’anni e in parte già apparsi su antologie e giornali quali “Il Secolo XIX” e “La Riviera”. Fulminanti, atroci, terribili, mozzafiato, queste le caratteristiche della sua produzione letteraria. Piccole storie di atrocità quotidiana che oscillano fra la cronaca nera e la fantasia. Storie allucinate e allucinanti, spaventose, senza scampo, quasi surreali e invece rivelatrici di realtà inimmaginabili ma concrete e vere. Racconti sconvolgenti e sorprendenti accompagnati però spesso dal sorriso divertito di chi in fondo vuole mettere in guardia il lettore dai tanti pericoli della nostra società. Scrittore e giornalista, autore anche per il cinema e il teatro, Marco Vallarino - oltre a scrivere per le pagine culturali di vari periodici e de “Il Secolo XIX” - ha pubblicato decine di racconti per quotidiani, riviste, antologie e il romanzo “Il cuore sul muro”, oltre che essere autore di videogiochi testuali e opere di narrativa interattiva pensate per avvicinare i lettori più giovani al mondo letterario.

Curato e organizzato dall’Associazione culturale Liber Theatrum con la direzione artistica di Diego Marangon “HanburycheSpettacolo!”25 viene riproposto grazie alla consueta ospitalità offerta dall’Università degli Studi di Genova e al naturale supporto logistico dei Giardini Hanbury e della Cooperativa Omnia, godendo anche quest’anno del patrocinio e del contributo del Comune di Ventimiglia, oltre al consueto e costante sostegno di Coop Liguria e di Labriola moto Honda. I prossimi appuntamenti in programma saranno: - Venerdì 25 luglio con una performance teatrale di Liber Theatrum in un format particolare. “Il tempo passa – Le cose cambiano" - Ritratto contemporaneo ai tempi della Selfie Sindrome il titolo scelto per un appuntamento che vedrà come appendice alla serata un set fotografico a beneficio del pubblico presente a cura del noto fotoreporter ventimigliese Saverio Chiappalone. - La sera successiva – sabato 26 luglio – attesissima la serata di Tango in collaborazione con El Gato Tanguero, per la Milonga aperta al pubblico che potrà ballare, con una vista mozzafiato, sulla terrazza di Villa Hanbury. - Venerdì 1 Agosto, nuovamente a ingresso gratuito, è in programma la seconda e attesissima presentazione letteraria con la scrittrice e attrice Giorgia Wurth per il suo libro "Che la mia fine sia un racconto.

Sogniamo una Palestina libera, intanto la Palestina ha liberato noi" ospite Susanna Bernoldi dell’AIFO, operatrice umanitaria da sempre molto impegnata e attenta alle vicende del vicino Medio Oriente e del popolo Palestinese in particolare. - Domenica 10 Agosto infine - sempre alle ore 21.15 – in concomitanza con la “Notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti” spazio allo spettacolo teatrale di Liber Theatrum "Le stelle ci guardano". - Da non dimenticare, inoltre, nelle Domeniche 20 Luglio e 31 Agosto alle ore 21.30 “Il cielo dal paradiso terrestre”. Due serate di osservazione astronomica in collaborazione con Stellaria. - Per concludere, dal 6 Agosto, in tutti i Mercoledì del mese alle ore 18.00 e solo su prenotazione, gli “Aperitivi all’imbrunire” con la visita guidata dei Giardini in collaborazione con la Cooperativa Omnia.