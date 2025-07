Vallecrosia: rinviato al 2 agosto lo spettacolo del circolo 'Reading and Drama' previsto alla Casa Valdese

Lo spettacolo di sabato sera, dal titolo 'Passeggiando tra i fumetti' del circolo 'Reading and Drama', è stato rinviato a sabato 2 agosto per causa non imputabile alla compagnia, creata anni fa da Lilia De Apollonia.

Stesso luogo, il parco della Casa Valdese di Vallecrosia, alle 21.15 ad entrata libera come sempre per la compagnia, con il patrocinio e sostegno del comune vallecrosino. Teatro, canzoni e musiche dal vivo per 12 tra attori e cantanti che faranno rivivere iconici personaggi dei cartoon in un nuovissimo spettacolo che sarà per la prima volta in scena.