Sanremo, riapre il Posto Polfer alla stazione: “Vittoria del SIAP, ma RFI ora si assuma le sue responsabilità”

A partire da lunedì 21 luglio riaprirà il Posto Polfer all’interno della stazione ferroviaria di Sanremo, chiuso da tempo a causa di gravi criticità legate alla qualità dell’aria. Una riapertura che arriva dopo una lunga battaglia sindacale portata avanti dal SIAP (Sindacato Italiano Appartenente Polizia), che rivendica il risultato come una vittoria per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti dello scalo.

"Oggi si è svolta l’ultima fase della procedura prevista in materia di sicurezza, con la riunione tra il datore di lavoro – il dirigente del Compartimento Polfer Liguria – e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), durante la quale è stata comunicata la valutazione definitiva del rischio all’interno dei locali», spiega Roberto Traverso, segretario regionale del SIAP Liguria. «Quei locali furono chiusi su nostra richiesta, a seguito delle gravi criticità legate all’aria irrespirabile causata dai fumi provenienti dalla galleria ferroviaria".

Il sindacato fa sapere che l’agibilità dei locali è stata possibile solo grazie all’accensione, tre volte al giorno, delle ventole antincendio da parte di RFI, una misura straordinaria ottenuta proprio attraverso l’intervento del SIAP. "È bene ricordare – sottolinea Traverso – che tali ventole dovrebbero attivarsi unicamente in caso di emergenza, ma rappresentano – allo stato attuale – l’unica garanzia minima di salubrità dell’aria. Questo dimostra che senza il nostro intervento quei locali non sarebbero oggi utilizzabili".

In caso di guasti alle ventole, sarà inoltre obbligatorio l’uso di maschere facciali (DPI) da parte del personale, a tutela della loro salute. Un risultato frutto, spiega il SIAP, di una stretta collaborazione con la dirigenza Polfer regionale, "che ringraziamo per la sensibilità dimostrata".

Ma non mancano le critiche. Traverso denuncia la totale assenza di RFI ai tavoli tecnici: "Nonostante gli inviti ufficiali, RFI non ha mai partecipato. Ci aspettavamo maggiore responsabilità e disponibilità da parte di chi ha l’obbligo di garantire ambienti di lavoro sicuri. È necessario ripristinare in modo strutturale l’impianto di areazione, ad oggi del tutto inefficiente".

Il sindacato evidenzia come il beneficio del loro intervento non riguardi solo i poliziotti, ma anche il personale ferroviario, gli addetti alle pulizie e gli stessi passeggeri.

"Ci auguriamo che il Sindaco di Sanremo riconosca pubblicamente il valore del nostro intervento – conclude Traverso – che ha avuto un impatto diretto sulla tutela della salute di chi lavora e transita quotidianamente nella stazione. Il SIAP continuerà a vigilare: la sicurezza non può essere affidata solo a soluzioni tampone. È tempo che RFI metta mano al portafoglio e faccia la sua parte per risolvere una volta per tutte questa situazione inaccettabile".