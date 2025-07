Tecnologia al servizio dell’inclusione e dell’educazione: una 'digital board' al centro per disabili 'Il Gabbiano' di Sanremo

Una novità importante arricchisce le giornate degli ospiti del centro diurno per disabili ‘Il Gabbiano’ di Sanremo. E’ arrivata una ‘digital board’, uno strumento tecnologico all’avanguardia pensato per migliorare e rendere più efficaci le attività educative e relazionali all’interno della struttura.

L’iniziativa si inserisce in un progetto scuola interno, costruito appositamente per gli utenti del centro, che seguiranno un percorso educativo scolastico su misura, orientato allo sviluppo delle competenze personali e relazionali. Si tratta di un vero e proprio cammino educativo pensato e curato dal team del Gabbiano. Grazie alle funzionalità interattive della digital board, è possibile proporre attività altamente personalizzabili: dalla comunicazione aumentativa alternativa, all’apprendimento della musica, della lettura e delle abilità logico-matematiche. Ogni proposta viene adattata alle capacità e agli interessi individuali, trasformando ogni momento in un’occasione di crescita.

“È uno strumento - spiegano gli educatori - che non sostituisce il contatto umano, ma lo arricchisce. Favorisce autonomia, partecipazione attiva e motivazione: aspetti fondamentali per la costruzione dell’autostima e del senso di appartenenza”. L’innovazione è stata resa possibile grazie alle donazioni ricevute da alcuni famigliari, che hanno voluto trasformare la perdita dei loro cari in un sorriso per i compagni del centro, dimostrando una grande generosità e un profondo spirito di condivisione.

Le donazioni sono state consegnate a Monia Settembrini, coordinatrice della struttura, che con impegno e sensibilità ha trasformato questo gesto in un progetto educativo concreto. Un segnale concreto di una comunità che evolve e sceglie ogni giorno di mettere le persone al centro, con strumenti nuovi, ma con lo stesso cuore di sempre.