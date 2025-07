Sanremo, passeggino non chiuso sul pullman: discussione in piazza Colombo e partenza per Andora in ritardo di 10 minuti

Una discussione tra passeggeri e conducente ha causato questa mattina un ritardo nella partenza del pullman da piazza Colombo, a Sanremo, diretto ad Andora. Il motivo? Un passeggino non chiuso, come richiesto dalle normative di sicurezza.

Le regole in vigore, infatti, prevedono che i passeggini vengano ripiegati prima di salire a bordo, soprattutto per non ostacolare le porte di accesso e i corridoi del mezzo. L’impossibilità di chiuderlo, da parte di una passeggera, ha portato l’autista a ritardare la partenza, attendendo il rispetto delle disposizioni.

Ne è nata una discussione pacata ma prolungata, mai degenerata nei toni, che ha coinvolto anche altri viaggiatori presenti alla fermata. Dopo circa dieci minuti, la situazione si è sbloccata e il pullman ha potuto finalmente avviarsi verso la sua destinazione.

L’episodio riporta l’attenzione su un tema spesso sottovalutato: la necessità di conciliabilità tra regole di sicurezza e bisogni dei passeggeri, in particolare di chi viaggia con bambini piccoli o con difficoltà logistiche.