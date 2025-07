Tornano a Bajardo le “Bajardo Lectures”: sei appuntamenti di cultura, musica e arti sceniche

’Accademia della Pigna, attivo sodalizio culturale di Sanremo, ha predisposto anche per la stagione estiva 2025 una serie di appuntamenti culturali che si svolgeranno a Bajardo, l’amena località alle spalle della città dei fiori all’incrocio tra le valli Armea e Nervia. Le “Bajardo Lectures 2025” sono presentate come “Università d’Estate in Castel Bajardo” per la qualità degli interventi e degli argomenti proposti, i quali spaziano dalla storia medievale alla spiritualità, dalla letteratura alla musica. Le scelte sono evocative e ben si attagliano al luogo di svolgimento, i ruderi della Chiesa Vecchia di San Niccolò a sommo del “colle un tempo sacro ai druidi”.

Il programma, realizzato sotto la direzione artistica di Freddy Colt, si apre sabato 26 luglio alle ore 18 con un omaggio al sodalizio degli Alfieri di Castel Bajardo, la presentazione del libro “Onore al territorio” da parte del dottor Vittorio Toesca Caldora di Castellazzo. Il sabato successivo, 2 agosto si parlerà degli Statuti cinquecenteschi di Bajardo, recentemente riscoperti ed editi dalla casa editrice Lo Studiolo: verranno illustrati dal medievista Enrico Basso, docente nell’Università di Torino con interventi di musica rinascimentale del Duo Pizzicante. Sabato 9 agosto verrà invece rievocata la figura di Giovanna d’Arco, la santa eroina francese di cui verranno messe in scena le fasi dell’iniquo processo del 1421 in versione teatrale con momenti musicali. Dal medioevo alla contemporaneità, sabato 16 agosto si terrà il consueto “Concerto di Mezz’Estate” che vedrà protagonista il noto cantautore Simone Alessio in arte Garibaldi. Questo è l’unico appuntamento a svolgersi alle ore 21.

Le conferenze pomeridiane (ore 18) riprenderanno il successivo sabato 23 con lo scrittore Enzo Barnabà che narrerà “Storie di confine tra Italia e Francia”, mentre la chiusura è prevista il 30 agosto con un reading ispirato a un’opera della tarda latinità: “Il ritorno” tratto dal “De reditu suo” di Claudio Rutilio Namaziano e proposto dalla voce recitante di Marcello Spinetta e dall’accompagnamento musicale del prof. Alberto Rizzuti, musicologo docente in forza al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e sono realizzati con il patrocinio del Comune di Bajardo e la collaborazione organizzativa dell’associazione “Amici di Bajardo”. Tutte le lezioni saranno filmate e andranno ad arricchire il canale YouTube “Bajardo Lectures”.