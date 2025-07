Rapinano della collanina una donna in pieno centro, tra via Nino Bixio e corso Mombello e tentano la fuga, ma uno viene fermato e arrestato dai Carabinieri.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri. Due, come detto, i rapinatori. Uno è stato portato in caserma per essere ascoltato mentre l’altro è riuscito a fuggire ed è ricercato dagli stessi Carabinieri.