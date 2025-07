Vallecrosia accoglie 'Anthropos Thalassos': sabato l’inaugurazione della nuova scultura di Andrea Iorio sul lungomare di via Marconi

Sarà inaugurata sabato alle 10 sul lungomare di via Marconi a Vallecrosia la nuova opera dell'artista Andrea Iorio, intitolata “Anthropos Thalassos” (dal greco "uomo del mare"). La scultura, parte della celebre serie dei “Colossi”, sarà installata nei pressi dell’area fitness all’angolo tra via Marconi e via Rattaconigli in forma permanente, come nuovo simbolo urbano e artistico della città.

I “Colossi” sono sagome antropomorfe che hanno contribuito alla notorietà di Iorio nel Ponente Ligure e oltre. L’artista descrive così la sua ricerca: “I Colossi rappresentano l’essere umano e il suo rapporto con la società: testa, corpo e gambe, una stilizzazione filosofica dell’essere umano.” “Anthropos Thalassos”, in particolare, rappresenta il legame tra l’uomo e il mare: “Questa scultura rappresenta l’Essere Umano e il suo amore per l’ambiente, in questo caso il Mare, il nostro ambiente di vita a cui siamo così tanto legati. L’idea è quella di una scultura interattiva che permetta alle persone di fare una foto all’interno del cuore con il nostro mare alle spalle, come per attestare l’amore per il loro ambiente, per il loro Habitat.”

L’opera, realizzata in metallo sagomato e di grandi dimensioni, vuole essere un invito alla riflessione e alla condivisione. Sarà collocata lungo la pista ciclabile, proseguendo il dialogo visivo e concettuale tra le opere dell’artista e il paesaggio costiero ligure. “Volevo continuare il dialogo tra le mie sculture e la costa ligure lungo la pista ciclabile.”

La serie dei “Colossi” comprende già installazioni permanenti presso la Villa Museo Biener a Cipressa e l’opera urbana “I Colossi innamorati” a Ventimiglia, in zona Pelagos, sulla stessa ciclabile. L’inaugurazione dell’opera coinciderà con un’altra iniziativa cittadina: la Festa delle Fontane Danzanti, offrendo così un’intera giornata di arte e spettacolo per cittadini e visitatori.

L’opera è stata donata al Comune di Vallecrosia dall’artista, anche come gesto di riconoscenza verso la città dove lavora quotidianamente come fisioterapista.

“Ringrazio il Sindaco Fabio Perri, l’Assessore Rosa Muratore e gli architetti del Comune Gianni Ughetto e Alessandra Marando per aver individuato per l’installazione un luogo così calzante per la mia scultura e il suo concetto”. Andrea Iorio, ventimigliese, vanta un’attività artistica quindicennale tra scultura, installazione, pittura, videoarte e fotografia con esposizioni in Italia, Francia, Monaco e Polonia; è membro dell'Accademia Balbo di Bordighera.