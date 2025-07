Ventimiglia: domattina encomio solenne per i tre volontari che hanno trovato Allen, il plauso del Consigliere Ioculano

Domattina a Ventimiglia si terrà un encomio solenne, una cerimonia di ringraziamento ai tre volontari della Protezione Civile Riviera dei Fiori, conferendo un riconoscimento a tutte le Forze dell'Ordine e ai corpi volontari intervenuti nelle operazioni di ricerca e soccorso del piccolo Allen.

"Purtroppo visto il brevissimo preavviso con cui sono stato avvertito - ha detto il consigliere regionale Enrico Ioculano - non mi sarà possibile partecipare in quanto impegnato a visitare l'Ospedale Gaslini di Genova in qualità di Vicepresidente della Commissione Sanità. Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti verso tutti coloro i quali - ognuno coi propri mezzi - hanno partecipato alla risoluzione di questa situazione che ha tenuto tutta la nostra comunità col fiato sospeso, angosciati e impotenti. Aver riportato tra le braccia della sua famiglia il piccolo Allen è una delle imprese che la nostra città non si dimenticherà mai".