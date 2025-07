Riva Ligure oltre il 76% di raccolta differenziata. Giuffra: “Non sono solo rifiuti, è civiltà”

"A Riva Ligure non si parla, si fa". Con questo spirito, il sindaco Giorgio Giuffra ha annunciato con orgoglio il risultato raggiunto nel 2024 dalla raccolta differenziata nel Comune: 76,86%, un traguardo che non rappresenta solo un dato statistico, ma – come sottolineato dal primo cittadino – “il segno concreto di una comunità che crede nel futuro”.

Il risultato è frutto di un lavoro costante negli ultimi tre anni, durante i quali la percentuale di differenziata è cresciuta progressivamente, a testimonianza di una coscienza civica in continua evoluzione. “Qualcuno dirà che sono solo rifiuti. Noi diciamo che è civiltà, è cura del bene comune”, ha detto Giuffra.

Un plauso è andato ai cittadini, veri protagonisti del cambiamento, ed anche agli operatori di Amaie Energia e Servizi: “Grazie a chi ogni giorno rispetta le regole, a chi ci crede anche quando sembra più facile voltarsi dall’altra parte, a chi si prende cura del nostro paese”. Il sindaco non ha nascosto che il percorso è ancora lungo: “Non siamo perfetti. Ma stiamo migliorando. E non ci fermeremo qui”.

Con il motto “Riva, sempre più Riva”, Giuffra ha voluto ribadire l’ambizione della sua amministrazione: fare della sostenibilità una parte integrante dell’identità locale, dimostrando che anche una piccola comunità può essere esempio concreto di gestione virtuosa e responsabilità ambientale.