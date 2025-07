Sanremo: rinviato lo spettacolo del 25 settembre con Roberta Bruzzone al Teatro Ariston

Lo spettacolo di Roberta Bruzzone 'Genitori sull’orlo di una crisi di nervi', previsto per il 25 settembre prossimo al Teatro Ariston di Sanremo, è stato rinviato a domenica 7 dicembre alle 21 e sostituito con il nuovo spettacolo di Roberta Bruzzone 'Amami da morire'. I biglietti già emessi retano validi per la nuova data.

Per eventuali rimborsi:

- acquisti online Ariston (entro il 25/9/2025) inviare una mail a video@aristonsanremo.com

- acquisti su Ticket One rivolgersi a Ticket One

- acuisti in cassa Ariston rivolgersi in biglietterie tutti i giorni dalle 17 alle 21.