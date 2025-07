Musica, balli ed esibizioni animano i giardini pubblici di Ventimiglia, in tanti alla 'Cena in bianco' (Foto e video)

Musica, arte, balli ed esibizioni hanno animato i giardini pubblici di Ventimiglia. E' stata un successo la 'Cena in bianco' proposta ieri sera dal Comitato Pro Centro Storico con il patrocinio e il supporto tecnico-logistico della città di Ventimiglia.

I partecipanti hanno decorato i tavoli con posate, piatti, bicchieri, fiori, candele e oggettistica varia, tutto rigorosamente in bianco, ispirati dal tema dell'edizione 2025: 'una serata all'Opera'. Il tavolo considerato più bello, alla fine, ha vinto un premio: una bicicletta bianca. Un momento conviviale in cui oltre a cenare i presenti hanno potuto ballare, cantare, ammirare le opere d'arte esposte dall'associazione culturale 'Venti d'Arte' e le esibizioni dei sestrieri, dei cantanti, dei ballerini di tango, del coro Anc Ventimigliese e del maestro di Ju Jitsu Maurizio Brancato, che ha mostrato, insieme a una collaboratrice, come può essere utile un corso di autodifesa personale femminile, divertendosi fino a tarda notte grazie alle musiche proposte da DjClaudio. Si è svolta anche una lotteria il cui ricavato servirà per restaurare il pianoforte di San Francesco. Il vincitore estratto si è aggiudicato un quadro di Salvatore Goffredo che, in seguito, ha regalato alla Spes.

Anche il chiosco Abc ha partecipato alla 'Cena in bianco' proponendo ai partecipanti una gustosa cena che ha previsto frittata di patate e cipolle, pizza, focaccia, insalata russa e pomodori come antipasti; un primo di ravioli di carne e verdura al ragù e il dolce: una crostata di frutta.

"E' stata una serata in allegria, amicizia e condivisione" - dice Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico - "Ringrazio tutti i partecipanti per aver aderito all'evento e la Croce Verde Intemelia, l'associazione nazionale carabinieri, l'Anget e la Protezione civile per aver presenziato garantendo sicurezza. Un grazie va anche a coloro che si sono esibiti cantando, ballando e mettendo in scena dimostrazioni ed esibizioni".

"Ringrazio tutti per questa bellissima serata" - afferma il vicesindaco Marco Agosta, in rappresentanza dell'amministrazione comunale insieme all'assessore Serena Calcopietro - "Complimenti all'organizzazione che è riuscita ad unire cultura, arte, tradizione, cibo e location. Ringrazio Sergio Pallanca per tutto il supporto che dà insieme ai suoi collaboratori".