Garden designer, artista e sportivo: Ventimiglia in lutto per la morte di Carlo Maria Maggia (Foto)

Ventimiglia è in lutto per la morte di Carlo Maria Maggia, garden designer, una figura poliedrica tra l’arte e la cultura botanica e protagonista instancabile della vita culturale della città di confine.

Originario di Torino fu conquistato da Ventimiglia già dall’età di 8 anni quando si recavo sulla costa con la nonna pittrice e, insieme a lei, dipingeva ad olio le realtà dei luoghi dell'estremo ponente ligure. Nella città di confine nacque anche la sua passione per la botanica e, più in generale, per la natura. Dai 14 ai 27 anni la sua attività principale furono le corse da professionista, prima in moto poi in macchina nel rally ma dalla fine degli anni ’80 iniziò ad occuparsi dei giardini, prima principalmente solo con la progettazione, poi creò un’azienda diventata leader nella costruzione di giardini d’inverno e serre di gusto settecentesco e ottocentesco. Un lavoro che ha riaperto un mercato che non esisteva più in Italia. Nel 2005 ha venduto l’attività perché desiderava seguire il lavoro di paesaggista e di garden designer. Fece ricerche ecocompatibili, scrisse saggi e libri sui giardini e si interessò profondamente alla ricerca per rendere i giardini più ecocompatibili.

Noto nella città di confine, in particolar modo, per aver valorizzato la proprietà della Mortola realizzando il giardino di Torre Maggia, un giardino diventato un'opera d’arte. Arroccato sopra l’incantevole borgo della Mortola, ai piedi della cinquecentesca “Turre” (ora Torre Maggia) di avvistamento e protezione dalle incursioni barbaresche, il giardino di Carlo Maria Maggia sviluppa i suoi pendii e le sue terrazze sospese tra cielo e mare, declinando incantevoli panorami con affascinanti inserimenti di sculture ambientali e oltre 10.000 essenze vegetali. Fece, inoltre, mostre ed esposizioni nella città di confine come "Diavoloacquasanta" ospitata nell'ex chiesa di San Francesco nel centro storico lo scorso luglio.

"Con profondo dolore e infinita gratitudine ricordo Carlo Maria Maggia, uomo di straordinaria cultura, eleganza e visione che tanto ha dato alla nostra Ventimiglia" - dice l'assessore Serena Calcopietro - "Una mente brillante, un'anima cosmopolita, Carlo è stato un protagonista instancabile della vita culturale della nostra città. Con il suo amore per l'arte, la bellezza e il dialogo tra le culture, ha portato Ventimiglia fuori dai confini locali, rendendola crocevia di pensiero, stile e apertura al mondo. Il suo lascito ci sprona a non smettere mai di credere nella forza della cultura come ponte tra le persone. Ciao Carlo, Ventimiglia non ti dimenticherà".

Il santo rosario sarà recitato oggi, lunedì 14 luglio, alle 18.30 presso la chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Torino. La celebrazione del funerale si terrà nella stessa chiesa martedì 15 luglio alle 15. "Carlo avrebbe desiderato una festa" - fa sapere la famiglia Maggia - "Vi preghiamo di scegliere un 'colourful tie' per celebrare insieme questo passaggio con amore e gratitudine".