A Ventimiglia la mostra artistica 'Diavoloacquasanta', in cui arte e scultura si uniscono per raccontare gli opposti

L’ex chiesa San Francesco di Ventimiglia Alta ospita la mostra Diavoloacquasanta, un viaggio artistico attraverso il tema degli opposti legato all’arte.

L’esposizione, curata da Carlo Maria Maggia (scultore) e Federica Orsini (pittrice), comprenderà 30 opere scultoree e pittoriche che toccheranno questo tema, affrontando anche la relazione tra l’uomo e la natura.

“La mostra mostrerà due mondi che all’apparenza possono sembrare lontani, ma che possono convivere - spiegano i due artisti - come si capisce anche dal titolo. Sono due lavori concettuali, che si uniscono in una ricerca spirituale del rapporto tra uomo e natura”.

Entrambi nelle loro opere hanno cercato di esplorare questo dualismo e le contrapposizioni: Orsini tramite i suoi dipinti, che ritraggono volti femminili in una dimensione onirica, immersi proprio nella natura, mentre Maggia tramite sculture che dialogano con l’ambiente e mirano a integrarsi a esso.

Un percorso artistico nato quasi in maniera casuale, durante un casting per un film di Carlo Verdone, nel quale si sono incontrati e in seguito a cui hanno deciso di realizzare un’esposizione insieme.

La mostra aprirà sabato 6 luglio, per concludersi poi il 19 dello stesso mese.

Giornate ed orari di apertura : 6/7/12/13/14/19 Luglio dalle 18.00 alle 22.00.

Per informazioni si possono chiamare i numeri 348 3329580, 344 1318787, oppure raggiungere i due artisti sul sito carlomariamaggia.it.