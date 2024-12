Bordighera: Natale con 'Liber Theatrum' nella frazione di Borghetto San Nicolò

Anche Liber Theatrum protagonista a Borghetto San Nicolò, nell’entroterra di Bordighera, della 7ª edizione di ‘Presepi int’i Carugi’, in programma nella giornata di Domenica 15 Dicembre.

"La piccola e caratteristica frazione bordigotta - spiegano gli organizzatori - si veste infatti nuovamente a festa anche per l’ormai vicinissimo periodo natalizio, grazie all’iniziativa dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle e quest’anno, dopo il successo delle precedenti edizioni, alle ore 15.00 è in programma ‘Aspettando il Natale’ percorso teatrale itinerante per il borgo tra le Porte dipinte degli antichi Carugi, interpretato da Liber Theatrum per la regia di Diego Marangon. Uno spettacolo per Bambini e Adulti ad ingresso libero e gratuito che accompagnerà il pubblico in un viaggio immaginario a cogliere la magia del Natale, scandagliando però anche le sue infinite sfumature e contraddizioni, tra sorrisi ed emozione. Perché si, a Natale tutti bisogna essere più buoni, ma meglio ancora se il cuore aperto e sensibile, in ascolto e aiuto di chi ha più bisogno, lo si offre tutto l’anno.

Protagonisti della messa in scena, tra piazzette e angoli scovati nei carugi saranno Barbara Piombo, Carlo Maria Maggia, Emilia Biagiotti, Giuseppe Famà, Ioachim Gherghel, Laura Sibilla, Letizia Zito, Maria Cilla, Massimo Cattanea, Mirella Fazzolari, Monica Rossi, Sylvie Cicala, Stella Perrone. Ma comenica le sorprese non sono finite, perché nel ‘Piccolo Borgo’ ci saranno anche ‘Pittori en plein air’ che dalla mattina dipingeranno nuove porte a tema presepiale, un mercatino di artigianato artistico a tema e laboratori creativi per bambini e ragazzi. Il percorso terminerà con una merenda musicale, la Castagnata in compagnia intorno al fuoco, a cura dell’Associazione Nazionale Alpini.

Grazie al sostegno del Comune di Bordighera, sempre domenica 15 dicembre, è prevista anche la 2ª edizione di ‘Passeggiando tra i Presepi’, suggestiva passeggiata aperta a grandi e piccoli alla scoperta di tutti i Presepi che si possono trovare sul nostro territorio in Chiese, Oratori e spazi pubblici, che partirà da Bordighera Alta. Iscrizioni in Piazza del Popolo e partenza programmata dalle ore 9.00. Partenza con le guide prevista invece alle ore 10.00 (il percorso è stabilito in base agli orari delle messe nelle varie Chiese) per terminare a Borghetto San Nicolò con un piatto caldo a cura della Pro loco ‘Rinascita Borghettina’. L’Iscrizione a ‘Passeggiando tra i Presepi’ è di € 10 (prezzo ridotto a € 5 per i bambini fino a 10 anni) e include il badge con la mappa, un piccolo gadget, ristori lungo il percorso e un piatto più bevuta a fine passeggiata. Per l’occasione sarà attivato anche un Servizio navetta (ore 13.00 - 15.00 e 17.00 - 19.00).



Da non dimenticare infine anche il 25' Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’ presso l'Oratorio dell'Annunziata (premiazione di tutti i partecipanti il 12 gennaio 2025 alle ore 15). Si, anche quest’anno arriva il Natale e allora non resta che lasciarsi guidare nella Magia di ‘Aspettando il Natale’ tra le bellezze di Bordighera Alta e Borghetto San Nicolò".

Info: Associazione Voci e Note sotto le Stelle + 39 351 7090812