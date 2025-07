Ventimiglia, panchina imbrattata con insulti verso il sindaco. Di Muro: "Un gesto vile, vado avanti a testa alta"

"Abbasso il sindaco! Abbasso Di Muro! Ti odia tutto il popolo ventimigliese". Sono solo alcune delle frasi che sono apparse, nei giorni scorsi, su una panchina situata nei giardini pubblici di Ventimiglia.

Un atto vandalico che esprime odio nei confronti del primo cittadino. "È stata imbrattata una panchina, ai giardini pubblici: un gesto vile, anonimo, che non ha nulla a che vedere con il confronto democratico e civile" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Chi non ha argomenti ricorre all’insulto. Chi non ha coraggio si nasconde dietro una bomboletta".

"Vado avanti, a testa alta, con il lavoro e la presenza sul territorio, ogni giorno" - afferma il primo cittadino - "Sono certo che la città saprà distinguere tra chi costruisce e chi distrugge".