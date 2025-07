Riqualificazione del parcheggio di piazza D'Armi, Camporosso approva il progetto: i lavori inizieranno a settembre (Foto)

Camporosso approva il progetto per i lavori di riqualificazione del parcheggio di piazza D'Armi.

"Con soddisfazione informiamo che è stato approvato il progetto per i lavori di riqualificazione del parcheggio di piazza D’Armi, un intervento molto atteso dalla cittadinanza e, in particolare, dagli abitanti del quartiere" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "I lavori prevedono la pavimentazione dell’area con masselli in calcestruzzo e la realizzazione di una grande aiuola lungo il margine del marciapiede. Saranno realizzati 40 posti auto e 6 per motocicli, con un investimento complessivo di 123.000 euro".

"L’intervento sarà eseguito nel mese di settembre, in modo da garantire la disponibilità dei posti auto durante la stagione estiva" - dice il primo cittadino - "Un ringraziamento speciale va ai geometri Sgrò e Manfredini per l’impegno e la professionalità dimostrati nella realizzazione del progetto, oltre che all’ufficio tecnico comunale".