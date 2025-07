Mercoledì prossimo Cna Imperia e Unoenergy insieme per la transizione energetica delle imprese

In un periodo in cui la crisi climatica, l’aumento dei costi energetici e la necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili impongono un cambio di paradigma, le comunità energetiche rinnovabili (CER) rappresentano una delle soluzioni più innovative e accessibili per imprese e territori.

Le CER permettono a imprese, cittadini ed enti pubblici di autoprodurre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, beneficiando di importanti vantaggi economici, ambientali e sociali. In particolare, per le piccole e medie imprese si tratta di un'opportunità strategica per abbattere i costi dell’energia, accedere a incentivi dedicati e contribuire attivamente alla sostenibilità del territorio.

Per approfondire questo strumento, fare chiarezza su questi temi e guidare le imprese locali nella sua applicazione concreta, CNA Imperia e Unoenergy organizzano e presentano un evento informativo dal titolo “Le comunità energetiche per la sostenibilità delle imprese”. Durante l’incontro verranno illustrati i vantaggi delle comunità energetiche, tra cui:

· incentivi a fondo perduto fino al 40% per la realizzazione di impianti fotovoltaici (scadenza per le domande: 30 novembre 2025);

· incentivi per 20 anni sull’energia condivisa prodotta e consumata localmente.

Un’occasione imperdibile per tutte le piccole e medie imprese interessate a diventare protagoniste della transizione energetica, abbattendo i costi e contribuendo concretamente alla decarbonizzazione del territorio. All'evento interverranno:

· Luciano Vazzano – Segretario CNA Imperia

· Massimo Giacchetta – Consulente CNA Imperia

· Andrea Tiberti, Lorenzo Gigoni e Gabriele Boccia – Unoenergy

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, commenta: "Oggi più che mai le imprese hanno bisogno di strumenti concreti per affrontare i costi energetici e contribuire alla transizione ecologica. Le comunità energetiche rappresentano un modello virtuoso, capace di generare valore economico e ambientale. Come CNA vogliamo offrire alle aziende associate non solo informazione ma anche supporto tecnico per accedere agli incentivi e attivare progetti di autoproduzione e condivisione dell’energia". L'appuntamento è per mercoledì dalle 17:30 alle 18:30 on line sulla piattaforma di Microsoft Teams.

Per informazioni:

· CNA Imperia: Monica Ramella – credito@im.cna.it | 0184 500309

· Unoenergy: Andrea Tiberti – andrea.tiberti@unoenergy.it | 340 9613785 o Gabriele Boccia – gabriele.boccia@unoenergy.it | 366 7661233