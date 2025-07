Bussana, Festa dell’Unità: Fornaro e Amnesty accendono il dibattito sulla crisi della democrazia

Nella serata di sabato 12 luglio destinata al ballo liscio con l’orchestra “Laura Fiori”, a salire sul palco della Festa dell’Unità sarà Amnesty International e Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico moderato dal giornalista e scrittore Daniela La Corte, per presentare al pubblico il libro “Una democrazia senza popolo”; un’analisi approfondita dello “stato di salute” della democrazia italiana, oggi influenzata dai molti fattori che la stanno erodendo e che mettono in pericolo le istituzioni. Sarà per tutti un’occasione per interrogare e interrogarci su un problema che tocca da vicino la vita quotidiana di ciascuno di noi e in particolare di tutto il popolo democratico. Al termine dell’incontro la classica cena conviviale arricchita dalle cozze e, naturalmente per chi lo desidera, anche il menù vegetariano.