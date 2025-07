Sanremo, pronto il palco a Pian di Nave: agibilità ottenuta, si parte domenica con il primo evento (Foto)

È ufficialmente pronto il nuovo palco a Pian di Nave, che ospiterà gli eventi clou dell’estate sanremese. Questa mattina si è tenuta la commissione di vigilanza che ha dato l’ok all’agibilità della struttura, dando così il via libera agli spettacoli che animeranno la città a partire da domenica 20 luglio, giorno del primo appuntamento in programma.

Il palco è stato progettato per una doppia configurazione: una disposizione con 250 posti a sedere, destinata a eventi più raccolti, e una modalità “live” per i concerti, in cui le sedie vengono rimosse e l’agibilità sale fino a 1.800 persone in piedi.

È stato inoltre predisposto un piano sicurezza specifico per le serate estive, con misure calibrate in base all’affluenza prevista. In particolare, per il 14 agosto sarà attivato un dispositivo simile a quello del Capodanno in piazza, con accessi contingentati e sorveglianza rafforzata. Per gli altri eventi, l’area sarà contenuta in un perimetro più ristretto ma comunque sicuro e gestito.

Con l’agibilità ottenuta e la logistica definita, il palco di Pian di Nave è ora il cuore pulsante dell’estate sanremese, pronto ad accogliere spettacoli, musica e migliaia di spettatori con una cornice d’eccezione: il mare.