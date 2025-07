Ventimiglia, concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo alla Fondazione Chiappori (Foto)

Concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo alla Fondazione Chiappori di Latte, frazione di Ventimiglia. "Resta cu 'mme" andrà in scena oggi, venerdì 11 luglio, alle 19 in via del Ricovero 3.

“La lontananza”, “Meraviglioso”, “Volare”, “Piange il telefono” sono solo alcuni dei successi di Domenico Modugno che ospiti e il pubblico presente potrà ascoltare intonati da Peppe Voltarelli.

"Un'occasione per stare insieme agli ospiti e ascoltare i grandi successi di Domenico Modugno" - fa sapere il presidente della Fondazione Chiappori Nico Martinetto - "Vi aspettiamo".