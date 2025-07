È scattata l’estate 2025 al Castellaro Golf con tante serate di musica, gusto e sport sotto le stelle (foto)

Ha preso il via con grande successo a inizio luglio “Estate 2025 al Castellaro Golf”, il nuovo format di serate estive che anima il prestigioso club ligure. Il primo degli otto appuntamenti previsti tra luglio e agosto ha registrato un’ottima affluenza, confermando l’entusiasmo per una formula che unisce sport, convivialità e intrattenimento.

Ogni venerdì e sabato il campo pratica del club rimane aperto fino alle 22:00, offrendo una cornice suggestiva per chiunque desideri avvicinarsi al mondo del golf. Durante le serate, Maestri certificati P.G.A.I. sono a disposizione per guidare gratuitamente i neofiti nei loro primi colpi, rendendo l’esperienza accessibile e divertente per tutti, anche per chi non ha mai tenuto una mazza da golf in mano.

Il programma si arricchisce grazie alla collaborazione con il Ristorante Country Club, che per una delle due serate di ogni weekend propone un delizioso menù a tema al prezzo speciale di 25 € a persona (bevande escluse). Ogni evento è accompagnato da una colonna sonora d’eccezione, con esibizioni di gruppi e artisti che spaziano dal soul al pop.

I prossimi appuntamenti in calendario:

Venerdì 11 Luglio: Musica con SOUND OF SOUL | Cena: Rostelle & Patatine

Sabato 19 Luglio: Musica con ESAPOP | Cena: Riso Freddo al Sapore di Mare

Sabato 26 Luglio: Musica con SOUND OF SOUL | Cena: Calamari Grill con Verdure Croccanti

Sabato 02 Agosto: Musica con SIMONA LANTERI | Cena: Rostelle & Patatine

Sabato 09 Agosto: Musica con ROBERTO FRAZZETTO DUO | Cena: Grigliata di Gamberoni

Venerdì 15 Agosto (Ferragosto): Musica con SOUND OF SOUL | Cena: Grigliata di Carne

Sabato 23 Agosto: Musica con AZALEA | Cena: Fantasie di Mare

Oltre alle serate evento, il Castellaro Golf Club ha lanciato numerose offerte estive dedicate sia al fruitore occasionale che al cliente più fidelizzato. Per non perdere nessuna novità e scoprire tutte le promozioni, si invitano gli interessati a seguire i canali social ufficiali del club.

Informazioni e Prenotazioni (fortemente consigliata):

Telefono: 335.5722457

Orario inizio serate: a partire dalle ore 20:00