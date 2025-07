Nuova fermata dell'Intercity a Bordighera: Scibilia (Confeserenti) "Una decisione importante per l'area intemelia"

"Per l'estremo ponente, la posizione centrale della stazione ferroviaria, rappresenta un valore aggiunto, migliora la qualità della vita di residenti e visitatori. In questa ottica, la notizia annunciata dall'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola del ripristino della nuova fermata nella città di Bordighera , del treno Intecity proveniente da Milano Centrale, alle ore 10.52 , è di estrema importanza".

Sono le parole di Sergio Scibilia, presidente della zona intemelia di Confesercenti, che prosegue: "Ringraziamo l'assessore Scajola per il suo proficuo intervento e per il lavoro che sta svolgendo nel settore dei trasporti, confermando una sua grande attenzione e sensibilità alle esigenze dei nostri territori. Questa fermata è un beneficio per tutto il comprensorio intemelio e per tutta la Riviera, aumentando l'offerta dei collegamenti con il nord Italia ed evita il rischio di un isolamento di una importante meta turistica, offrendo nuove opportunità per scegliere in libertà Bordighera come località di vacanza, in autonomia, ricordando sempre che il viaggio in treno tutela l’ambiente e aumenta i benefici sociali".