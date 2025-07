Una nostra lettrice, Caterina Di Michino, ci ha scritto per segnalare che, in via Padre Semeria nei pressi del civico 8 e, a salire in strada privata, da circa 5 anni a seguito di lavori sulla strada, le strisce pedonali sono più corte e ormai poco visibili.

“L'anno scorso abbiamo raccolto le firme – dice la lettrice - per richiedere un intervento al comune senza alcun successo”.