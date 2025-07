Ventimiglia: al teatro romano il 15 luglio l'anteprima di "Ecuba di Euripide"

Al Teatro Romano di Ventimiglia martedì 15 luglio 2025 alle ore 21 va in scena l’anteprima nazionale di “Ecuba di Euripide” con la regia di Sergio Maifredi. Luogo e spettacolo sono testimoni di un’epoca antica di cui la contemporaneità è erede, entrambi al centro dell’Albintimilium Theatrum fEst che prosegue con questo appuntamento all’Area Archeologica di Nervia. Il festival è ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, Palazzo Reale di Genova, STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, il contributo della Provincia di Imperia e del Comune di Ventimiglia, con il contributo della Fondazione De Mari, in collaborazione con l'Area Archeologica di Nervia. Fa parte della terza edizione del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Mediterraneo. Guerre, porti, mercati, civiltà”, vincitore per il terzo anno consecutivo, unico in Liguria, del Bando nazionale del Ministero della Cultura per la “Valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei luoghi della cultura”. Con questo progetto mette in rete tutti i musei, le fortezze e le aree archeologiche della Liguria tutelati dalla Direzione regionale dei Musei Nazionali Liguria. I teatri e gli anfiteatri romani, cuore del patrimonio archeologico della Liguria, tornano così a ospitare i testi teatrali per cui erano stati costruiti.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita on line su www.comune.ventimiglia.im.it a 15.50 euro, oppure presso l’Ufficio Manifestazioni di piazza XX Settembre 1 il lunedì dalle 9 alle 13 a 15 euro o presso il Teatro Romano un’ora prima dello spettacolo a 15 euro. Informazioni al 351 4472182 o su info@teatropubblicoligure.it.

Dopo il lungo periodo di prove al Teatro Cavour di Imperia, per la prima volta a Ventimiglia si potrà vedere in scena “Ecuba di Euripide”, un classico della drammaturgia greca con la regia di Sergio Maifredi e la nuova traduzione di Giorgio Ieranò appositamente scritta per la nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure, Teatro Cavour e Tindari Festival. Ne è protagonista Arianna Scommegna, in scena con Mino Manni, Gianluigi Fogacci, Mariella Speranza e con Mario Incudine nel ruolo di corifeo, alla guida di un coro di dodici cantori diretto da Margherita Davico. Mario Incudine è anche autore delle musiche originali, eseguite dal vivo dal maestro concertatore Antonio Vasta. I costumi sono di Paola Ratto, il disegno luci di Paolo Benvenuto.

“Ecuba” di Euripide è la tappa conclusiva del percorso creato e ideato da Sergio Maifredi e Giorgio Ieranò dedicato alla trilogia di Odisseo. Dopo “Aiace” e “Filottete” di Sofocle, “Ecuba” è la terza ed ultima tragedia in cui Odisseo è personaggio in una tragedia greca. Troia è stata sconfitta, le donne come in ogni guerra sono deportate, schiave, prigioniere. Il loro viaggio, al seguito dell’esercito vincitore, è appena iniziato. Sbarcano in Tracia e lì lo spettro di Polidoro appare per raccontare le malvagità compiute dal re di quella terra, amico di suo padre, a cui era stato affidato, lui bambino, come ospite. È una tragedia che unisce la durezza della storia con un mondo fiabesco e sognato. Ecuba interpretata da Arianna Scommegna ha la forza di una madre e di una belva al tempo stesso, regina capace di evocare incubi e vendette barbare. La musica dal vivo, scritta da Mario Incudine e il coro da lui guidato, conferiscono a questo testo una potenza antica, arcaica e misteriosa.

Lo spettacolo è preceduto, alle ore 19.30, dai Dialoghi di Nervia, un appuntamento con la direttrice del Museo di Nervia Valentina Fiore sul tema “L’immagine. L’arte moderna e contemporanea. Ecco gli eroi”. Per partecipare occorre prenotare al 351 4472182 o su info@teatropubblicoligure.it. È incluso nel biglietto d’ingresso al museo o allo spettacolo.



BIGLIETTI:

• online all’indirizzo: www.comune.ventimiglia.im.it € 15,50

• presso l’ufficio Manifestazioni in Piazza XX Settembre, 1 – 3° piano lunedì dalle 9.00 alle 13.00 ad € 15,00

• presso il Teatro Romano la sera stessa degli spettacoli € 15,00



Per informazioni Ufficio Manifestazioni teatro@comune.ventimiglia.im.it tel. 0184 6183225.

Per informazioni sull’area archeologica drm-lig.albintimilium@beniculturali.it - tel 0184 252320.

Il progetto “Parole antiche per pensieri nuovi” di Palazzo Reale e Teatro Pubblico Ligure, con la direzione artistica di Sergio Maifredi, è sostenuto da Ministero della Cultura, Bando nazionale del Ministero per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura. Con il patrocinio di Rai Liguria. Media partnership di Rai Cultura e di Tgr Liguria.

“Albintimilium Theatrum fEst” ideato da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Ventimiglia e Provincia di Imperia.

LINK ALLA RICOSTRUZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO IN 3D: https://nervia.beniculturali.it/entra-nel-teatro/