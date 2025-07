Taggia, in arrivo 9 nuovi parcometri: dubbi dell’opposizione sulle stime di incasso

Il Comune di Taggia ha ratificato, con la delibera di Giunta n. 113 del 12 giugno 2025, la terza variazione di bilancio 2025–2027 per il XIII° Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile. Tra le novità emerse, la segnalazione dell’installazione di 9 nuovi parcometri in città, a carico di una ditta esterna. L’operazione si inserisce nel piano di efficientamento del sistema della sosta a pagamento, con l’obiettivo dichiarato di aumentare i ricavi derivanti dai parcheggi.

Non sono però mancate perplessità da parte dell’opposizione. In particolare, il consigliere Giuseppe Federico, capogruppo di “Progettiamo il futuro”, ha espresso dubbi sulle proiezioni economiche alla base della manovra. “Ho un dubbio. Ci sono conteggi che secondo me sono eccessivamente esagerati, per quanto riguarda l’idea di entrata che può produrre questa entrata dei parcheggi”, ha dichiarato Federico. “La stima è di 105mila euro d'incasso annuale, con una crescita media del 5% annuo, per poi ipotizzare, con l’introduzione dei nuovi parcometri e il controllo affidato a una sola risorsa, un incremento del 40% già nel secondo semestre del 2025 e del 65% per il 2026. Il conteggio ci dà un utile di 18mila euro alla fine dei 18 mesi. Ma bisogna avere un principio di prudenza: se la media è del 5% annuo, pensare che in 6 mesi si possa arrivare al 40% non rispetta quel principio”.

Alla luce di questi rilievi, il gruppo consiliare “Progettiamo il futuro” ha annunciato voto contrario alla variazione di bilancio, pur senza entrare nel merito dell’operazione in sé. “Il nostro è un dubbio sulla risultanza economica – ha concluso Federico – avremmo preferito maggiore cautela”.