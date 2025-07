Sanremo, spreco d'acqua sulle spiagge per docce e dimenticanze: l'appello di un turista all'attenzione civica

"Buongiorno,

Sono milanese cinquantenne che trascorre molti weekend e qualche settimana estiva sulle belle spiagge dell’estremo ponente ligure. Sono anche genitore di due adolescenti che, oltre ad adorare questa zona turistica, mi hanno insegnato l’attenzione al cambiamento climatico e non solo: anche i giovani hanno da insegnarci e dovremmo ascoltarli di più.

Perché queste parole? Perché ogni anno, ogni giorno rimango indignato dallo spreco dell’acqua potabile che gentilmente i comuni del luogo mettono a disposizione di turisti e non solo grazie alle utilissime docce dislocate nelle spiagge pubbliche. Perché vi sono alcune persone che risciacquano decine di volte i giochi dei propri figli? Perché riempiono le piscinette gonfiabili con l’acqua delle docce? Perché lasciano i rubinetti aperti? Non lo capisco, palette e secchielli così come le piscinette possono benissimo essere lavati/riempiti con la pulita acqua di mare che abbiamo a disposizione. Sono stufo di leggere che l’acqua dolce sia l’oro del nuovo millennio, di profusione di sforzi per progettare invasi d’acqua che permettano alla provincia di Imperia di passare l’estate indenne e vedere sempre più vuoti i fiumi nei mesi estivi e non solo.

A mio avviso sarebbe necessaria una campagna di sensibilizzazione (anche in inglese e francese!) da parte dei comuni, mezzi di comunicazione (come il vostro) e da parte di noi cittadini. Perché non pensare al 'no docce pubbliche day'? Per sensibilizzare turisti e non, anche un solo giorno con le docce pubbliche senz’acqua potrebbe essere un segnale di sveglia alle persone incivili. Sono consapevole che il mondo abbia altri problemi da risolvere ma ritengo che ogni persona possa fare anche un piccolo gesto per la comunità ed il futuro dei nostri figli.

Un vostro lettore!".