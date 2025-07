Via Matteotti nel degrado, Ventimiglia (Lega): "Serve un intervento urgente per il decoro della città" (Foto)

Via Matteotti, cuore dello shopping e del turismo cittadino, versa in condizioni di degrado. A denunciarlo è il consigliere comunale della Lega Daniele Ventimiglia, che parla di “via sporca, maleodorante e trascurata”.

"La situazione igienica di Via Matteotti, cuore pulsante dello shopping e del turismo sanremese, desta crescente preoccupazione. La via principale del centro cittadino - prosegue - e frequentata ogni giorno da residenti e turisti, si presenta in condizioni indecorose".

Di qui la richiesta di un intervento urgente per risolvere la situazione: "Chiediamo ad Amaie Energia e ai Servizi Ambientali del Comune di Sanremo un intervento urgente e regolare di pulizia e lavaggio della via, al fine di restituire decoro e dignità a un’area strategica per l’immagine della città. Sanremo merita cura, attenzione e rispetto, a partire dalle sue strade più rappresentative".