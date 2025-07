Costarainera, il 10 luglio appuntamento con “Libri d’Estate con Le MusE – Aperitivo con l’Autrice”

La 4°edizione de Le Muse Festival al Femminile continua a Costarainera il 10 luglio con la rassegna letteraria “Libri d’Estate con Le MusE – Aperitivo con l’Autrice”. Questa volta alle 18.30 in Piazza Vittorio Emanuele II ci sarà Graziella Belli con il suo romanzo I campi di patate non fanno le onde (Fusta Editore, 2025). Il libro racconta il periodo della seconda guerra mondiale nella regione dall’alta Valle del Tanaro fino alla Liguria. La storia comincia a Ormea nel 1939 con due ragazzini, due amici, Giusto e Lorenzo. All’inizio la guerra sembra lontana, poi arriva la fame, le strade si riempiono di camicie nere e i giochi finiscono. Lorenzo sceglie il fucile, Giusto è costretto a rimanere con le sue galline e la terra, e a fare i conti con tutto ciò che la guerra porta via e non restituisce.

Un romanzo di formazione a episodi che racconta gli anni di passaggio dall’infanzia all’adolescenza, i legami e la guerra. Un romanzo delicato nei toni e dolorosamente attuale nei contenuti che ci mostra la guerra vista dagli occhi innocenti di due bambini. Un libro che ci ricorda un mondo contadino semplice, legato alla terra e alla montagna, alle tradizioni e ai dialetti locali.

La rassegna proseguirà poi il 31 luglio con Valeria Bianchi Mian e il suo romanzo Le Signore dei Giochi – con intermezzi musicali della Tamara Opera Singers School – e il 21 agosto Emanuela Mortari con Connessione a Rischio. Le interviste sono a cura di Daniela Mencarelli Hofmann e Gabriella Benedetti, le letture di Elena Orsini e Francesca Mareri; le degustazioni di vini sono offerte dal sommelier Stefano Semeria.

Il 16 agosto, alle 21, si terrà inoltre a Costarainera il concerto della giovane e promettente cantautrice ligure Lobina.

All’altra location del festival di quest’anno, Civezza, , Daniela Mencarelli Hofmann terrà il 12 luglio alle 21 al Foro Ricca un laboratorio di poesia visiva in italiano e tedesco. Nella stessa sede, è possibile visitare, fino al 13 luglio la mostra collettiva “Sguardi al Femminile”, 3º esposizione della serie “CreAzione Donna”, giunta nel Ponente dopo essere stata esposta a Viterbo. L’ultimo giorno si terrà alle 18.30il finissage con aperitivo offerto alla cittadinanza.

