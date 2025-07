Sanremo, Rosy Bartolone premiata come “Parrocchiana dell’anno” durante la Solennità di San Siro

È stata consegnata ieri sera, in occasione della Solennità di San Siro, la targa di “Parrocchiana dell’anno” a Rosy Bartolone, da anni attiva all’interno della comunità parrocchiale. Il riconoscimento è stato assegnato come segno di gratitudine per il suo impegno, svolto con dedizione, spirito di servizio e partecipazione costante alla vita della parrocchia.

La cerimonia, sentita e partecipata, si è tenuta alla presenza dei fedeli e delle autorità religiose, rappresentando un momento significativo per valorizzare chi, con discrezione e costanza, contribuisce alla coesione della comunità e al buon andamento delle attività pastorali.

La figura di Rosy Bartolone è da tempo un punto di riferimento nella parrocchia: la sua opera silenziosa ma fondamentale è stata riconosciuta e celebrata con grande affetto.