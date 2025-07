Intercity 505 Ventimiglia-Roma, assessore Scajola: “Dal 29 settembre riprenderà il percorso originario”

Dal 29 settembre tornerà in servizio diretto il treno Intercity 505 Ventimiglia-Roma, con partenza dalla città di confine alle 6.37 e arrivo nella Capitale alle 14.33. Come è sempre stato.

A garantirlo è l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola, in risposta all’interrogazione presentata in consiglio regionale dal consigliere Jan Casella (Avs).

Scajola, nella risposta, ha ricordato il cantiere previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a La Spezia dal 7 gennaio al 28 settembre che ‘spezza’ la tratta coperta dal collegamento del 505: “Abbiamo chiesto a Trenitalia di lasciare l’orario originale delle 6.37 studiando di mantenere la partenza alla stessa ora e di attrezzare la stazione di Spezia con un bus per Roma. Attualmente è possibile raggiungere la Capitale da Ventimiglia con due soluzioni che prevedono un cambio a Genova Principe”.

“Fino a quando ci sarà il cantiere avremo dei problemi - ha aggiunto l’assessore - è stato confermato dal Mit che dal 29 settembre il treno 505 riprenderà il percorso originario, sempre con partenza alle 6.37 da Ventimiglia e arrivo a Roma alle 14.33, come previsto dal suo orario”.