Ventimiglia, 'una serata all'Opera': Cena in bianco ai giardini pubblici (Foto)

Tutti in bianco ai giardini pubblici di Ventimiglia. Il 13 luglio alle 20 andrà in scena la 'Cena in bianco'.

Aperitivo, cena e buona musica animeranno la serata. "Un'occasione per stare insieme e divertirsi tutti in bianco. La serata sarà accompagnata dalle musiche di DjClaudio. Sono, inoltre, previste diverse attrazioni artistiche a sorpresa" - fanno sapere gli organizzatori.

Un'iniziativa proposta dal Comitato Pro Centro Storico con il patrocinio e il supporto tecnico-logistico della città di Ventimiglia che forniranno tavoli e panche prenotandoli al 3472356624 ma chi lo desidera potrà portare tavoli e sedie da casa. "La serata è aperta a tutti con partecipazione gratuita, come noto il dress code prevede il bianco totale sia per l’abbigliamento dei partecipanti che per gli addobbi dei tavoli" - sottolineano gli organizzatori - "Si porta tutto da casa. Sono ammesse e gradite posate, piatti e bicchieri in materiale biodegradabile, coltelli solo con lama e punta arrotondati, sono vietati i superalcolici. Sarà una serata in allegria e relax con spirito di amicizia e condivisione da passare con la compagnia di amici vecchi e nuovi creando tutti insieme un ambiente magico e unico. Il tema dell'edizione 2025 sarà una serata all'Opera".

Anche il chiosco Abc parteciperà alla 'Cena in bianco'. "Il menù prevede diversi antipasti: frittata di patate e cipolle, pizza, focaccia, insalata russa e pomodori; un primo di ravioli di carne e verdura al ragù, il dolce: una crostata di frutta, una bottiglia di vino in quattro e acqua" - fanno sapere dal chiosco Abc - "Il costo del menù è di 25 euro a persona. Per prenotare chiamare il numero 3394972961".