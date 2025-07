Vallecrosia, musica e divertimento: serata danzante in piazza Erio Tripodi

Serata danzante in piazza Erio Tripodi a Vallecrosia. L'appuntamento sarà proposto l'11 luglio alle 21 dall'associazione Le Cinque Torri con il patrocinio del Comune.

Un'occasione per stare insieme e divertirsi a tempo di musica. L'associazione, che ha come presidente Maria Carla Aprosio, propone tanti eventi e iniziative ricreative e culturali nel corso dell'anno rivolte ai cittadini, in particolar modo pensionati.

"L'11 luglio alle 21 vi aspettiamo numerosi" - dice l'associazione Le Cinque Torri.