Escursione didattica col Treno delle Meraviglie a Tenda e al Musée des Merveilles il 17 luglio

Dopo il successo delle prime due passeggiate in cui il filo conduttore è stata l'antica via romana e i luoghi che essa attraversava e collegava, il prossimo giovedì 17 luglio, in occasione del 107° anniversario della morte di Clarence Bicknell, avvenuta nella pace di Casterino il 17 luglio 1918, il Museo organizza un viaggio lungo i percorsi della Val Roia, diverticolo verso il Piemonte della via di costa, con il treno delle Meraviglie alla volta del Museo di Tenda, dove i partecipanti saranno accolti dall'archeologa Nicoletta Bianchi dello staff diretto da Silvia Sandrone, da sempre gemellato con il MAR di Ventimiglia, che nella sezione storica sottostante la terrazza del Forte dell’Annunziata dedica ampio spazio alla Valle Roia e alla Valle delle Meraviglie.

A conclusione della visita, pranzo libero e, alle ore 14.45, passeggiata guidata dalla preparatissima Carole Tosello, nel borgo di origine medievale di Tenda con tappa alla Collegiata di Notre-Dame de l’Assomption edificata per volere di Giovanni Antonio Lascaris verso la fine del XV secolo sulle rovine di una chiesa preesistente e omaggio alla lapide dedicata all'illustre inglese, primo studioso dei graffiti, Clarence Bicknell.

Programma: appuntamento nell'atrio della stazione di Ventimiglia alle ore 10.10; partenza del treno da Ventimiglia ore 10.39, ritorno da Tenda col treno delle ore 18.32 con arrivo a Ventimiglia alle ore 20.45.