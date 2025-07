Domenica 13 luglio al Teatro dell’Attrito di Imperia la proiezione del documentario "Tra Cielo e Terra. L’uomo e la natura sulle colline di Pompeiana" di Franco Revelli

Domenica 13 luglio, alle ore 21:00, presso il Teatro dell’Attrito di Imperia, in via Bartolomeo Bossi 43, sarà proiettato il documentario "Tra Cielo e Terra. L’uomo e la natura sulle colline di Pompeiana" del regista Franco Fausto Revelli. La serata ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro svolto nell’area SIC di Pompeiana e si concluderà con un dibattito alla presenza del regista e di Patrizia Gavagni, biologa e ideatrice del progetto. Al centro della discussione: la tutela dell’entroterra ligure e le azioni di recupero e salvaguardia del paesaggio collinare, con l’intervento di Gian Marco Calvini dell’associazione Praugrande.

Le immagini illustrano gli sforzi messi in campo per il recupero ambientale in particolare:

Interventi di taglio e pulizia della vegetazione, necessari per favorire la crescita di orchidee spontanee, che non tollerano l’ombra;

Il CREA di Sanremo coltiva in vitro orchidee autoctone da semi selvatici, reintroducendole poi nell’area;

Realizzazione di nuove pozze d’acqua per anfibi rari come il pelodite punteggiato (Pelodytes punctatus), la cui presenza in Liguria segna il limite orientale della sua distribuzione in Italia.

Il documentario evidenzia anche la straordinaria biodiversità faunistica del sito:

Pipistrelli arboricoli, come il barbastello e la nottola comune, insieme ai rinolofi che svernano nelle antiche miniere di Terzorio, rilevati grazie all’uso del B-detector;

Rettili e anfibi come la lucertola ocellata (Lacerta ocellata), la più grande d’Europa, e la raganella mediterranea occidentale, entrambe al limite del loro areale;

Insetti impollinatori, fondamentali per l’ecosistema, tra cui alcune specie che trovano proprio in Liguria il confine orientale della loro diffusione.

Fondamentale il ruolo dell’Associazione Praugrande, fondata dagli abitanti di Pompeiana, che promuove attivamente iniziative di cura del territorio, tra cui le giornate “Puliamo il mondo”.

Tra Cielo e Terra è un appello sentito alla difesa di un patrimonio naturale e culturale unico, un invito a riscoprire l’equilibrio possibile tra l’uomo e l’ambiente.

Per informazioni su proiezioni ed eventi: zemiafilm@gmail.com