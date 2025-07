È in vigore, da ieri in tutta la Liguria, lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi e così Ventimiglia vieta l’abbruciamento di residui vegetali e forestali.

Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

"Vi invitiamo alla prudenza, grazie!" - dicono dal Comune.