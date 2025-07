Cassonetti straripanti a Ventimiglia: Il gabbiano 'banchetta' tra i rifiuti, residenti esasperati (foto)

La scena, ormai troppo comune per i residenti di via Tenda a Ventimiglia, si è ripetuta anche oggi: cassonetti stracolmi, rifiuti a terra e un gabbiano intento a "pasteggiare" indisturbato tra i sacchi. Le immagini inviate da M. Cristina Parente non lasciano dubbi sullo stato di degrado di una zona dove il problema della raccolta dei rifiuti sembra essere diventato endemico, sollevando la frustrazione dei cittadini di fronte a un servizio che, nonostante le elevate tasse, appare carente.