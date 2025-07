Un'estate tra i fiori: ad Alassio sboccia l’Agapanthus Experience

Adagiati sulle alture di Alassio, con una magnifica vista sul mare della Riviera ligure, i Giardini di Villa della Pergola si accendono ogni estate di colori e suggestioni.

In questo angolo di paradiso botanico, recentemente insignito del titolo di Partner Garden dalla prestigiosa Royal Horticultural Society e vincitore del premio “Il Parco più bello d’Italia”, nasce una nuova e raffinata proposta: Agapanthus Experience, una masterclass che affianca le visite guidate trasformando la scoperta dei Giardini in un’esperienza sensoriale e formativa.

Protagonista assoluto di questo periodo è l’Agapanto, con la fioritura della collezione più ricca e affascinante d’Europa, le cui origini affondano nella storia stessa della villa. Furono infatti i primi proprietari inglesi, alla fine dell’Ottocento, a introdurre nei giardini il “Giglio del Nilo”, come allora era conosciuto. L’attuale allestimento, firmato dal celebre paesaggista Paolo Pejrone, allievo di Russell Page, nasce da una poetica visione: evocare, attraverso l’ondeggiare dei fiori, il movimento del mare sottostante.

Il percorso, condotto da Alessandra Ricci e dallo staff dei Giardini, si apre con una visita alla villa e prosegue nelle aree del parco dove gli Agapanti regnano incontrastati. Qui i partecipanti potranno ammirare da vicino l’incredibile varietà della collezione, approfondendo caratteristiche botaniche, portamento e cicli stagionali di questa pianta affascinante.

Il viaggio continua nella storica Cappella della Madonna del Buon Vento, adiacente ai Giardini, dove si tiene la masterclass vera e propria. In questo spazio intimo e suggestivo, i visitatori scopriranno la morfologia dell’Agapanto, curiosità botaniche, simbolismi e aneddoti legati alla sua diffusione. Il suo stesso nome, dal greco agape (amore) e anthos (fiore), racchiude un significato profondo: è il “fiore dell’amore”. La sua grazia ha ispirato nei secoli artisti, poeti e viaggiatori: Monet lo coltivava nel giardino di Giverny, Chagall lo celebrava ogni anno nel giorno del suo compleanno nella residenza in Provenza, mentre il poeta greco George Seferis, premio Nobel per la Letteratura, gli ha dedicato pagine memorabili.

La masterclass prevede anche una parte pratica, guidata da Nahuel Portero, capo giardiniere della Villa, con una dimostrazione dal vivo dedicata alla moltiplicazione del rizoma e alle tecniche corrette di propagazione.

In questi giorni, però, lo spettacolo non è riservato solo agli Agapanti. I Giardini offrono anche le fioriture tardive di glicini e rose antiche, le meravigliose ninfee tanto care a Monet,

e un raro e raffinato fiore di loto, che incanta per l’altezza e la bellezza dei suoi petali.

Un vero e proprio tesoro botanico, in cui migliaia di fiori – dal blu al lilla, dal bianco al viola – si schiudono come un mare di Agapanti, creando un panorama unico e indimenticabile.

Le sessioni della Agapanthus Experience si svolgono due volte al giorno, alle 11:30 e alle 15:00, e hanno una durata di circa un’ora e mezza. I posti sono limitati: si consiglia vivamente la prenotazione.

Visitare oggi i Giardini di Villa della Pergola significa immergersi in un mondo dove natura, arte, poesia e storia si fondono in armonia. Un viaggio che si compie con gli occhi, ma che lascia il segno nel cuore.

A Villa Pergola è anche possibile soggiornare in una delle eleganti camere a disposizione degli ospiti e cenare al ristorante Nove, stella Michelin.

Info e prenotazioni su: giardinidivilladellapergola.com

Foto: Marina Salvetto