Sanremo, "mulattiera in strada San Pietro Parà trascurata e impraticabile": la segnalazione

"Questa mattina desiderosa di godermi la natura e riscoprire uno dei luoghi più suggestivi del nostro entroterra, ho deciso di intraprendere una passeggiata verso la Croce della Parà, partendo da Piazza San Pietro. L’idea era semplice: lasciare l’auto lì e salire a piedi lungo Strada San Pietro Parà, seguendo poi le vecchie mulattiere che conducono fino alla croce. Purtroppo, la realtà che mi sono trovata davanti è stata tutt’altro che semplice. Fin dai primi passi, la strada era invasa da un costante scorrere d’acqua, non parliamo di una fresca sorgente di montagna, ma di un flusso dall’aspetto tutt’altro che limpido, maleodorante, che lascia il dubbio più che legittimo che si tratti di uno scarico fognario. Un problema igienico oltre che ambientale, che non dovrebbe certo essere ignorato" - racconta una cittadina di Sanremo speranzosa.

"Ma se la strada asfaltata si poteva ancora percorrere con attenzione, la situazione è peggiorata nel momento in cui ho provato a immettermi nella mulattiera vera e propria, parte integrante del percorso escursionistico tradizionale: gradini sconnessi, pietre divelte, erba alta, tratti ormai completamente impraticabili. Un sentiero che dovrebbe valorizzare il nostro territorio si trasforma invece in un ostacolo, scoraggiando chiunque, cittadini o turisti voglia vivere la montagna in modo semplice e accessibile" - sottolinea - "Solo grazie alla disponibilità di alcuni residenti della zona, che mi hanno concesso un passaggio alternativo attraverso la loro strada privata, sono riuscita, infine, a raggiungere la Croce della Parà, che, va detto, resta uno dei panorami più belli e gratificanti del nostro entroterra".

"Tuttavia, è impensabile che un luogo di tale valore naturalistico sia così trascurato. Non si tratta solo di decoro urbano o sentieri per escursionisti esperti: qui parliamo di accessibilità, sicurezza e valorizzazione del patrimonio" - mette in risalto - "Mi rivolgo, quindi, al comune di Sanremo: vi prego, fate un sopralluogo. Verificate lo stato della Strada San Pietro Parà, l’origine dell’acqua maleodorante, e intervenite con urgenza sulla manutenzione della mulattiera. È fondamentale ripristinare un cammino che appartiene alla nostra storia, alla nostra identità. Non lasciamo che l’incuria cancelli il legame tra la città e la sua natura".