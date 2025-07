Enti e imprese: varato il booster da 80 milioni

Regione Liguria accelera sulla crescita, sugli investimenti e sulla competitività del sistema economico regionale. In occasione dell’evento Road Map Bandi tenutosi al Palazzo della Borsa di Genova, è stato presentato il booster da 80 milioni di euro che, sommato ai 60 milioni già attivati nel primo semestre 2025, porta a 140 milioni di euro la manovra complessiva messa in campo quest’anno in favore di enti e imprese liguri.



Il booster comprende anche il milione già utilizzato per rifinanziare il bando audiovisivo, che ha consentito di ammettere al finanziamento tutti i progetti ammissibili presentati a giugno. La restante parte della manovra, pari a 79 milioni di euro, sarà distribuita in nove misure che verranno attivate nei prossimi mesi, articolandosi in tre grandi ambiti di intervento. Una parte consistente, pari a 44 milioni di euro, sarà destinata a tre misure per sostenere progetti di efficientamento energetico sia delle imprese che delle pubbliche amministrazioni e per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, confermando l’impegno concreto di Regione Liguria sul fronte della transizione energetica. Parallelamente, 21 milioni di euro saranno impiegati per quattro misure dedicate alla ricerca e sviluppo, con bandi che interesseranno settori strategici come le scienze della vita, la space economy, le infrastrutture di ricerca e le iniziative in filiera che coinvolgono grandi imprese e PMI. Infine, 14 milioni di euro saranno destinati a due misure nell’ambito della finanza, con l’obiettivo di facilitare l’accesso delle imprese liguri a strumenti di capitalizzazione e consolidamento patrimoniale, sostenendo così la crescita e l’apertura a nuovi mercati.



“Con questi ulteriori 80 milioni di euro vogliamo stimolare nuovi investimenti, generare occupazione e sostenere concretamente la crescita delle imprese e degli enti liguri - dichiara il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione FESR Alessio Piana -. Questo dato conferma l’impegno della Liguria a trasformare tempestivamente i fondi europei in misure concrete, mettendo a terra le risorse con efficacia e velocità a beneficio dell’economia regionale. Con la Road Map Bandi forniamo uno strumento di programmazione trasparente, che consentirà a enti e imprese di pianificare al meglio le loro strategie di investimento. Transizione energetica, innovazione, rafforzamento delle filiere produttive e sviluppo tecnologico sono al centro della nostra azione, con una gestione attenta di ogni euro dei fondi europei a beneficio del territorio”.



“Sono molto soddisfatto che Regione Liguria continui a investire con decisione su efficientamento energetico e fonti rinnovabili, destinando ben 44 milioni di euro a misure concrete per imprese e pubbliche amministrazioni.

Ringrazio in particolare chi, ogni volta, sceglie di cogliere le opportunità che mettiamo a disposizione: la loro fiducia è la spinta migliore per continuare su questa strada fatta di sostenibilità, innovazione e sviluppo per i nostri territori - afferma l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti -. Con questi strumenti sosteniamo una reale riduzione dei consumi energetici, favoriamo l’autoproduzione da rinnovabili e generiamo benefici ambientali ed economici duraturi per cittadini ed enti locali.”



Dal monitoraggio nazionale dell’attuazione dei fondi europei, aggiornati al 30 aprile, è stato rilevato che, tra tutte le Regioni più sviluppate, il Programma Regionale FESR Liguria risulta essere il programma con l’avanzamento più alto in Italia in termini di spesa sostenuta dai beneficiari, pari al 21,47%.



“Numeri che confermano l’efficacia del modello Liguria nella gestione dei fondi europei – aggiungono Ripamonti e Piana –. In un quadro nazionale che evidenzia ancora forti rallentamenti, la Liguria si posiziona come prima Regione tra le più sviluppate per capacità di spesa effettiva sul FESR, dimostrando una governance solida e una visione di sviluppo condivisa con il territorio, capace di generare lavoro, innovazione e competitività”.