Disagio giovanile e benessere: la Lega Giovani lancia una campagna d’ascolto per costruire risposte concrete*

Disagio giovanile, benessere psicofisico e sociale, salute mentale: sono temi che stanno particolarmente a cuore alla Lega Giovani. "Sappiamo bene - dichiara Giuseppe Grisolia , Coordinatore della Lega Giovani Liguria - che i giovani non sono soltanto il futuro, ma anche il presente delle nostre comunità".

"Viviamo anni complessi - prosegue Andrea Bonfà coordinatore provinciale Imperia - in cui i bisogni emergono in forme sempre più articolate, dentro un mondo che cambia a ritmi accelerati. In questo contesto, non intendiamo però voltarci dall’altra parte né lasciare questi temi nelle mani di chi spesso li strumentalizza a fini ideologici, distorcendo il confronto e indebolendo le risposte da dare a tanti ragazzi e ragazze in difficoltà. Come Lega, proprio alla Camera dei deputati attraverso il nostro coordinatore federale On. Luca Toccalini, siamo stati i primi a richiedere l'attivazione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile".

"Ora - spiega l'esponente del movimento giovanile del Carroccio - con un questionario realizzato dagli amministratori locali della Lega Giovani, lanciamo una campagna d’ascolto rivolta alle nuove generazioni. L’obiettivo è raccogliere esperienze, proposte e criticità direttamente da chi vive in prima persona le trasformazioni del nostro tempo, per contribuire al lavoro delle istituzioni e del nostro partito su una questione tanto delicata quanto urgente".

"Per noi –concludono coordinatore regionale Giuseppe Grisolia e coordinatore provinciale Imperia Andrea Bonfà - il benessere giovanile non è uno slogan da agitare in piazza o un tema da congressi: è una priorità politica quotidiana, necessaria per costruire comunità locali più forti, inclusive e capaci di dare risposte vere".