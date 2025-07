Sanremo: da domenica parte la pedonalizzazione di piazza Nota e piazza Cassini

Prende il via domenica 6 luglio, nell’ambito di un progetto di miglioramento della qualità di vita nel centro storico, la pedonalizzazione di piazza Nota e piazza Cassini. A partire dalle ore 8 sarà infatti in vigore l’ordinanza di divieto di sosta e fermata sull’intera area.

La decisione era stata assunta lo scorso mese dalla giunta comunale, che aveva approvato due pratiche per istituire nuove zone pedonali sperimentali in città, con i relativi sistemi di controllo degli accessi. Nel caso di piazza Nota e piazza Cassini, il varco è previsto all’intersezione con la galleria Francia.

L’accesso sarà consentito, dalle ore 04:00 alle 10:30, solo per operazioni di carico e scarico. Nelle restanti fasce orarie sarà attivo un controllo elettronico per l’accertamento delle eventuali violazioni al Codice della Strada,

Saranno previste particolari autorizzazioni al transito, da parte degli uffici comunali (Servizio Viabilità e Manutenzioni), che potranno essere rilasciate per comprovate motivazioni (manutenzioni urgenti, lavori edili, traslochi, ecc).

I 18 stalli per motocicli attualmente presenti saranno spostati nella vicina via San Francesco. Saranno inoltre ricollocati 2 stalli per parcheggio invalidi e sarà creata un’area di manovra in corrispondenza dell’imbocco della galleria Francia.